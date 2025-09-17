Chudjak (CHUD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0030481 $ 0.0030481 $ 0.0030481 24J Rendah $ 0.00404929 $ 0.00404929 $ 0.00404929 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0030481$ 0.0030481 $ 0.0030481 24J Tinggi $ 0.00404929$ 0.00404929 $ 0.00404929 Sepanjang Masa $ 0.03484076$ 0.03484076 $ 0.03484076 Harga Terendah $ 0.0011374$ 0.0011374 $ 0.0011374 Perubahan Harga (1J) +1.56% Perubahan Harga (1D) -20.62% Perubahan Harga (7D) -34.86% Perubahan Harga (7D) -34.86%

Chudjak (CHUD) harga masa nyata ialah $0.00314711. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHUD didagangkan antara $ 0.0030481 rendah dan $ 0.00404929 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHUD sepanjang masa ialah $ 0.03484076, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0011374.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHUD telah berubah sebanyak +1.56% sejak sejam yang lalu, -20.62% dalam 24 jam dan -34.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chudjak (CHUD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Bekalan Peredaran 926.93M 926.93M 926.93M Jumlah Bekalan 926,934,675.1 926,934,675.1 926,934,675.1

Had Pasaran semasa Chudjak ialah $ 2.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHUD ialah 926.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 926934675.1. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.90M.