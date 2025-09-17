Chunk (CHUNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00082577$ 0.00082577 $ 0.00082577 Harga Terendah $ 0.00000691$ 0.00000691 $ 0.00000691 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Chunk (CHUNK) harga masa nyata ialah $0.00001744. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHUNK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHUNK sepanjang masa ialah $ 0.00082577, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000691.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHUNK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chunk (CHUNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K Bekalan Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Jumlah Bekalan 999,749,558.754927 999,749,558.754927 999,749,558.754927

Had Pasaran semasa Chunk ialah $ 17.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHUNK ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999749558.754927. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.44K.