Chunking (SN40) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.796633 $ 0.796633 $ 0.796633 24J Rendah $ 0.820935 $ 0.820935 $ 0.820935 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.796633$ 0.796633 $ 0.796633 24J Tinggi $ 0.820935$ 0.820935 $ 0.820935 Sepanjang Masa $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Harga Terendah $ 0.673926$ 0.673926 $ 0.673926 Perubahan Harga (1J) -0.89% Perubahan Harga (1D) +0.62% Perubahan Harga (7D) +0.39% Perubahan Harga (7D) +0.39%

Chunking (SN40) harga masa nyata ialah $0.807833. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN40 didagangkan antara $ 0.796633 rendah dan $ 0.820935 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN40 sepanjang masa ialah $ 1.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.673926.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN40 telah berubah sebanyak -0.89% sejak sejam yang lalu, +0.62% dalam 24 jam dan +0.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chunking (SN40) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Bekalan Peredaran 2.29M 2.29M 2.29M Jumlah Bekalan 2,294,509.479404012 2,294,509.479404012 2,294,509.479404012

Had Pasaran semasa Chunking ialah $ 1.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN40 ialah 2.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2294509.479404012. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.85M.