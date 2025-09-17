Chutes (SN64) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 35.11 $ 35.11 $ 35.11 24J Rendah $ 36.08 $ 36.08 $ 36.08 24J Tinggi 24J Rendah $ 35.11$ 35.11 $ 35.11 24J Tinggi $ 36.08$ 36.08 $ 36.08 Sepanjang Masa $ 104.42$ 104.42 $ 104.42 Harga Terendah $ 31.55$ 31.55 $ 31.55 Perubahan Harga (1J) +0.49% Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +1.48% Perubahan Harga (7D) +1.48%

Chutes (SN64) harga masa nyata ialah $35.84. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN64 didagangkan antara $ 35.11 rendah dan $ 36.08 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN64 sepanjang masa ialah $ 104.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 31.55.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN64 telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +1.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chutes (SN64) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.97M$ 94.97M $ 94.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.47M$ 95.47M $ 95.47M Bekalan Peredaran 2.65M 2.65M 2.65M Jumlah Bekalan 2,663,469.87844648 2,663,469.87844648 2,663,469.87844648

Had Pasaran semasa Chutes ialah $ 94.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN64 ialah 2.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2663469.87844648. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.47M.