Cicada Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Cicada Finance (LTCIC) hari ini ialah $ 0.00217004, dengan 0.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LTCIC kepada USD penukaran adalah $ 0.00217004 setiap LTCIC.

Cicada Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,649,664, dengan bekalan edaran sebanyak 2.61B LTCIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LTCIC didagangkan antara $ 0.00213943 (rendah) dan $ 0.00218377 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00289418, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00205264.

Dalam prestasi jangka pendek, LTCIC dipindahkan +0.05% dalam sejam terakhir dan -2.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cicada Finance (LTCIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.68M$ 21.68M $ 21.68M Bekalan Peredaran 2.61B 2.61B 2.61B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cicada Finance ialah $ 5.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LTCIC ialah 2.61B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.68M.