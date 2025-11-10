Tokenomik Cicada Finance (LTCIC)

Tokenomik Cicada Finance (LTCIC)

Lihat cerapan utama tentang Cicada Finance (LTCIC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:43:56 (UTC+8)
USD

Cicada Finance (LTCIC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cicada Finance (LTCIC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.73M
$ 5.73M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.61B
$ 2.61B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 21.98M
$ 21.98M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00289418
$ 0.00289418
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00205264
$ 0.00205264
Harga Semasa:
$ 0.00220653
$ 0.00220653

Cicada Finance (LTCIC) Maklumat

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

Laman Web Rasmi:
https://cicada.finance/
Kertas putih:
https://cicada-finance.gitbook.io/cicada-finance-white-paper

Tokenomik Cicada Finance (LTCIC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cicada Finance (LTCIC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LTCIC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LTCIC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LTCIC, terokai LTCIC harga langsung token!

LTCIC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LTCIC? Halaman ramalan harga LTCIC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

