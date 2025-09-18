Cipher (CIPHER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01917074 $ 0.01917074 $ 0.01917074 24J Rendah $ 0.02360808 $ 0.02360808 $ 0.02360808 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01917074$ 0.01917074 $ 0.01917074 24J Tinggi $ 0.02360808$ 0.02360808 $ 0.02360808 Sepanjang Masa $ 0.04309415$ 0.04309415 $ 0.04309415 Harga Terendah $ 0.00942797$ 0.00942797 $ 0.00942797 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) +9.30% Perubahan Harga (7D) +19.79% Perubahan Harga (7D) +19.79%

Cipher (CIPHER) harga masa nyata ialah $0.02222478. Sepanjang 24 jam yang lalu, CIPHER didagangkan antara $ 0.01917074 rendah dan $ 0.02360808 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CIPHER sepanjang masa ialah $ 0.04309415, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00942797.

Dari segi prestasi jangka pendek, CIPHER telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, +9.30% dalam 24 jam dan +19.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cipher (CIPHER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.23M$ 22.23M $ 22.23M Bekalan Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Jumlah Bekalan 999,999,995.0 999,999,995.0 999,999,995.0

Had Pasaran semasa Cipher ialah $ 4.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CIPHER ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999995.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.23M.