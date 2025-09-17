Circle USYC (USYC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Harga Terendah $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.07% Perubahan Harga (7D) +0.07%

Circle USYC (USYC) harga masa nyata ialah $1.1. Sepanjang 24 jam yang lalu, USYC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USYC sepanjang masa ialah $ 1.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.026.

Dari segi prestasi jangka pendek, USYC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Circle USYC (USYC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 413.00M$ 413.00M $ 413.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 413.00M$ 413.00M $ 413.00M Bekalan Peredaran 375.53M 375.53M 375.53M Jumlah Bekalan 375,525,781.512949 375,525,781.512949 375,525,781.512949

Had Pasaran semasa Circle USYC ialah $ 413.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USYC ialah 375.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 375525781.512949. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 413.00M.