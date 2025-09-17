Circuits of Value (COVAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.250821$ 0.250821 $ 0.250821 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) -5.25% Perubahan Harga (7D) -9.82% Perubahan Harga (7D) -9.82%

Circuits of Value (COVAL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COVAL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COVAL sepanjang masa ialah $ 0.250821, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COVAL telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, -5.25% dalam 24 jam dan -9.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Circuits of Value (COVAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Bekalan Peredaran 1.78B 1.78B 1.78B Jumlah Bekalan 1,784,838,483.907064 1,784,838,483.907064 1,784,838,483.907064

Had Pasaran semasa Circuits of Value ialah $ 1.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COVAL ialah 1.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1784838483.907064. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29M.