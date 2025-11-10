Cisco xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Cisco xStock (CSCOX) hari ini ialah $ 71.23, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CSCOX kepada USD penukaran adalah $ 71.23 setiap CSCOX.

Cisco xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 245,087, dengan bekalan edaran sebanyak 3.44K CSCOX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CSCOX didagangkan antara $ 71.03 (rendah) dan $ 71.38 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 74.9, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 65.89.

Dalam prestasi jangka pendek, CSCOX dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -2.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cisco xStock (CSCOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 245.09K$ 245.09K $ 245.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Bekalan Peredaran 3.44K 3.44K 3.44K Jumlah Bekalan 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

Had Pasaran semasa Cisco xStock ialah $ 245.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CSCOX ialah 3.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 28283.02293145555. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.01M.