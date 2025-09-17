Apakah itu CitaDAO (KNIGHT)

CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

CitaDAO (KNIGHT) Sumber Laman Web Rasmi

CitaDAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CitaDAO (KNIGHT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CitaDAO (KNIGHT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CitaDAO.

Semak CitaDAO ramalan harga sekarang!

KNIGHT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik CitaDAO (KNIGHT)

Memahami tokenomik CitaDAO (KNIGHT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KNIGHT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CitaDAO (KNIGHT) Berapakah nilai CitaDAO (KNIGHT) hari ini? Harga langsung KNIGHT dalam USD ialah 0.00124091 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KNIGHT ke USD? $ 0.00124091 . Lihat Harga semasa KNIGHT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CitaDAO? Had pasaran untuk KNIGHT ialah $ 1.81M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KNIGHT? Bekalan edaran KNIGHT ialah 1.46B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KNIGHT? KNIGHT mencapai harga ATH sebanyak 0.07789 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KNIGHT? KNIGHT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan KNIGHT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KNIGHTialah -- USD . Adakah KNIGHT akan naik lebih tinggi tahun ini? KNIGHT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KNIGHTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

CitaDAO (KNIGHT) Kemas Kini Industri Penting