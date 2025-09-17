City Tycoon Games (CTG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.675682$ 0.675682 $ 0.675682 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -4.03% Perubahan Harga (7D) -2.65% Perubahan Harga (7D) -2.65%

City Tycoon Games (CTG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTG sepanjang masa ialah $ 0.675682, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTG telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -4.03% dalam 24 jam dan -2.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

City Tycoon Games (CTG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.04K$ 130.04K $ 130.04K Bekalan Peredaran 12.00M 12.00M 12.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa City Tycoon Games ialah $ 1.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CTG ialah 12.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.04K.