Lagi Mengenai CVC

Maklumat Harga CVC

Kertas putih CVC

Laman Web Rasmi CVC

Tokenomik CVC

Ramalan Harga CVC

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Civic Logo

Civic Harga (CVC)

Tidak tersenarai

1 CVC ke USD Harga Langsung:

$0.089722
$0.089722$0.089722
+1.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Civic (CVC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:48:06 (UTC+8)

Civic (CVC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.087705
$ 0.087705$ 0.087705
24J Rendah
$ 0.090103
$ 0.090103$ 0.090103
24J Tinggi

$ 0.087705
$ 0.087705$ 0.087705

$ 0.090103
$ 0.090103$ 0.090103

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 0.01102541
$ 0.01102541$ 0.01102541

+0.07%

+1.46%

-1.96%

-1.96%

Civic (CVC) harga masa nyata ialah $0.089722. Sepanjang 24 jam yang lalu, CVC didagangkan antara $ 0.087705 rendah dan $ 0.090103 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CVC sepanjang masa ialah $ 1.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01102541.

Dari segi prestasi jangka pendek, CVC telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +1.46% dalam 24 jam dan -1.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Civic (CVC) Maklumat Pasaran

$ 71.95M
$ 71.95M$ 71.95M

--
----

$ 89.72M
$ 89.72M$ 89.72M

802.00M
802.00M 802.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Civic ialah $ 71.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CVC ialah 802.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 89.72M.

Civic (CVC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Civic kepada USD adalah $ +0.00129262.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Civic kepada USD adalah $ -0.0081754776.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Civic kepada USD adalah $ -0.0124130566.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Civic kepada USD adalah $ -0.00039299662012992.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00129262+1.46%
30 Hari$ -0.0081754776-9.11%
60 Hari$ -0.0124130566-13.83%
90 Hari$ -0.00039299662012992-0.43%

Apakah itu Civic (CVC)

Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic  Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Civic (CVC) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Civic Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Civic (CVC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Civic (CVC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Civic.

Semak Civic ramalan harga sekarang!

CVC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Civic (CVC)

Memahami tokenomik Civic (CVC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CVC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Civic (CVC)

Berapakah nilai Civic (CVC) hari ini?
Harga langsung CVC dalam USD ialah 0.089722 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CVC ke USD?
Harga semasa CVC ke USD ialah $ 0.089722. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Civic?
Had pasaran untuk CVC ialah $ 71.95M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CVC?
Bekalan edaran CVC ialah 802.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CVC?
CVC mencapai harga ATH sebanyak 1.35 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CVC?
CVC melihat harga ATL sebanyak 0.01102541 USD.
Berapakah jumlah dagangan CVC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CVCialah -- USD.
Adakah CVC akan naik lebih tinggi tahun ini?
CVC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CVCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:48:06 (UTC+8)

Civic (CVC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.