Civic (CVC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.087705 $ 0.087705 $ 0.087705 24J Rendah $ 0.090103 $ 0.090103 $ 0.090103 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.087705$ 0.087705 $ 0.087705 24J Tinggi $ 0.090103$ 0.090103 $ 0.090103 Sepanjang Masa $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Harga Terendah $ 0.01102541$ 0.01102541 $ 0.01102541 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +1.46% Perubahan Harga (7D) -1.96% Perubahan Harga (7D) -1.96%

Civic (CVC) harga masa nyata ialah $0.089722. Sepanjang 24 jam yang lalu, CVC didagangkan antara $ 0.087705 rendah dan $ 0.090103 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CVC sepanjang masa ialah $ 1.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01102541.

Dari segi prestasi jangka pendek, CVC telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +1.46% dalam 24 jam dan -1.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Civic (CVC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.95M$ 71.95M $ 71.95M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 89.72M$ 89.72M $ 89.72M Bekalan Peredaran 802.00M 802.00M 802.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Civic ialah $ 71.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CVC ialah 802.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 89.72M.