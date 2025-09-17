Civilization (CIV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00176899 24J Tinggi $ 0.00192826 Sepanjang Masa $ 0.253367 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.79% Perubahan Harga (1D) -7.02% Perubahan Harga (7D) -9.34%

Civilization (CIV) harga masa nyata ialah $0.00179086. Sepanjang 24 jam yang lalu, CIV didagangkan antara $ 0.00176899 rendah dan $ 0.00192826 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CIV sepanjang masa ialah $ 0.253367, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CIV telah berubah sebanyak -0.79% sejak sejam yang lalu, -7.02% dalam 24 jam dan -9.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Civilization (CIV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 522.40K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 537.32K Bekalan Peredaran 291.67M Jumlah Bekalan 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Civilization ialah $ 522.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CIV ialah 291.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 537.32K.