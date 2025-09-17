CJournal (CJL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.080435 $ 0.080435 $ 0.080435 24J Rendah $ 0.081879 $ 0.081879 $ 0.081879 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.080435$ 0.080435 $ 0.080435 24J Tinggi $ 0.081879$ 0.081879 $ 0.081879 Sepanjang Masa $ 0.081879$ 0.081879 $ 0.081879 Harga Terendah $ 0.04923061$ 0.04923061 $ 0.04923061 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +1.15% Perubahan Harga (7D) +5.12% Perubahan Harga (7D) +5.12%

CJournal (CJL) harga masa nyata ialah $0.081729. Sepanjang 24 jam yang lalu, CJL didagangkan antara $ 0.080435 rendah dan $ 0.081879 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CJL sepanjang masa ialah $ 0.081879, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04923061.

Dari segi prestasi jangka pendek, CJL telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +1.15% dalam 24 jam dan +5.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CJournal (CJL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.17M$ 48.17M $ 48.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.73M$ 81.73M $ 81.73M Bekalan Peredaran 589.42M 589.42M 589.42M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CJournal ialah $ 48.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CJL ialah 589.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.73M.