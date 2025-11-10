Clanker Index Harga Hari Ini

Harga langsung Clanker Index (CLX) hari ini ialah $ 1.95, dengan 4.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLX kepada USD penukaran adalah $ 1.95 setiap CLX.

Clanker Index kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 359,386, dengan bekalan edaran sebanyak 185.01K CLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLX didagangkan antara $ 1.81 (rendah) dan $ 1.98 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.5, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.788604.

Dalam prestasi jangka pendek, CLX dipindahkan +0.35% dalam sejam terakhir dan -9.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Clanker Index (CLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 359.39K$ 359.39K $ 359.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 359.39K$ 359.39K $ 359.39K Bekalan Peredaran 185.01K 185.01K 185.01K Jumlah Bekalan 185,009.6787044982 185,009.6787044982 185,009.6787044982

