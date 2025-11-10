Tokenomik Clanker Index (CLX)

Tokenomik Clanker Index (CLX)

Lihat cerapan utama tentang Clanker Index (CLX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:51:39 (UTC+8)
USD

Clanker Index (CLX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Clanker Index (CLX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 364.27K
$ 364.27K$ 364.27K
Jumlah Bekalan:
$ 182.18K
$ 182.18K$ 182.18K
Bekalan Edaran:
$ 182.18K
$ 182.18K$ 182.18K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 364.27K
$ 364.27K$ 364.27K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.5
$ 3.5$ 3.5
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.788604
$ 0.788604$ 0.788604
Harga Semasa:
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

Clanker Index (CLX) Maklumat

One-click exposure to the best performing assets in the Clanker ecosystem through a single liquid asset.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. CLX is an Index DTF deployed by Clanker (Proxy Studio) and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Laman Web Rasmi:
https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x44551ca46fa5592bb572e20043f7c3d54c85cad7/overview

Tokenomik Clanker Index (CLX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Clanker Index (CLX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CLX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CLX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CLX, terokai CLX harga langsung token!

CLX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CLX? Halaman ramalan harga CLX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi