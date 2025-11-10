Clankermon Harga Hari Ini

Harga langsung Clankermon (CLANKERMON) hari ini ialah --, dengan 1.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLANKERMON kepada USD penukaran adalah -- setiap CLANKERMON.

Clankermon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 644,747, dengan bekalan edaran sebanyak 953.47M CLANKERMON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLANKERMON didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00185889, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CLANKERMON dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan -21.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Clankermon (CLANKERMON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 644.75K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 644.75K Bekalan Peredaran 953.47M Jumlah Bekalan 953,465,831.1459543

