CLANS Harga Hari Ini

Harga langsung CLANS (CLANS) hari ini ialah $ 0.00001965, dengan 27.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLANS kepada USD penukaran adalah $ 0.00001965 setiap CLANS.

CLANS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,647.72, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M CLANS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLANS didagangkan antara $ 0.0000144 (rendah) dan $ 0.00001965 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00193529, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001376.

Dalam prestasi jangka pendek, CLANS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -66.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CLANS (CLANS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,981,561.2377874 999,981,561.2377874 999,981,561.2377874

Had Pasaran semasa CLANS ialah $ 19.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLANS ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999981561.2377874. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.65K.