Lihat cerapan utama tentang CLANS (CLANS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:10:58 (UTC+8)
USD

CLANS (CLANS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CLANS (CLANS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 19.65K
Jumlah Bekalan:
$ 999.98M
Bekalan Edaran:
$ 999.98M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.65K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00193529
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001376
Harga Semasa:
$ 0
CLANS (CLANS) Maklumat

$CLANS is the utility and governance token at the heart of the Quitcoin Clans ecosystem. It fuels the upcoming Crypto Uniti Games, an on-chain battle arena where strategy, loyalty, and memes collide. Holders can upgrade their clans, unlock special perks, and gain competitive advantages in quests and tournaments. $CLANS also gives players a real voice in shaping the game’s future from new features to reward mechanics. Designed for both seasoned crypto warriors and newcomers, $CLANS turns meme culture into true on-chain power, creating a dynamic, player-driven economy where those who play, build, and hold both Quitcoin ($QC) and $CLANS will lead the next great web3 gaming revolution.

Laman Web Rasmi:
https://quitcoincrypto.com/clans
Kertas putih:
https://docs.quitcoincrypto.com/

Tokenomik CLANS (CLANS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CLANS (CLANS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CLANS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CLANS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CLANS, terokai CLANS harga langsung token!

CLANS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CLANS? Halaman ramalan harga CLANS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

