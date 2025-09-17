CLAPCAT ($CLAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00480693$ 0.00480693 $ 0.00480693 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.67% Perubahan Harga (1D) -1.11% Perubahan Harga (7D) -1.99% Perubahan Harga (7D) -1.99%

CLAPCAT ($CLAP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $CLAP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $CLAP sepanjang masa ialah $ 0.00480693, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $CLAP telah berubah sebanyak -0.67% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan -1.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CLAPCAT ($CLAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.44K$ 11.44K $ 11.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.44K$ 11.44K $ 11.44K Bekalan Peredaran 794.93M 794.93M 794.93M Jumlah Bekalan 794,934,298.102298 794,934,298.102298 794,934,298.102298

Had Pasaran semasa CLAPCAT ialah $ 11.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CLAP ialah 794.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 794934298.102298. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.44K.