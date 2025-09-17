Lagi Mengenai $CLAP

CLAPCAT Harga ($CLAP)

Tidak tersenarai

1 $CLAP ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.10%1D
CLAPCAT ($CLAP) Carta Harga Langsung
CLAPCAT ($CLAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00480693
$ 0.00480693$ 0.00480693

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-1.11%

-1.99%

-1.99%

CLAPCAT ($CLAP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $CLAP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $CLAP sepanjang masa ialah $ 0.00480693, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $CLAP telah berubah sebanyak -0.67% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan -1.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CLAPCAT ($CLAP) Maklumat Pasaran

$ 11.44K
$ 11.44K$ 11.44K

--
----

$ 11.44K
$ 11.44K$ 11.44K

794.93M
794.93M 794.93M

794,934,298.102298
794,934,298.102298 794,934,298.102298

Had Pasaran semasa CLAPCAT ialah $ 11.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CLAP ialah 794.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 794934298.102298. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.44K.

CLAPCAT ($CLAP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CLAPCAT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CLAPCAT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CLAPCAT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CLAPCAT kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.11%
30 Hari$ 0-94.04%
60 Hari$ 0-97.60%
90 Hari$ 0--

Apakah itu CLAPCAT ($CLAP)

CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause.

CLAPCAT ($CLAP) Sumber

Laman Web Rasmi

CLAPCAT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CLAPCAT ($CLAP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CLAPCAT ($CLAP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CLAPCAT.

Semak CLAPCAT ramalan harga sekarang!

$CLAP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CLAPCAT ($CLAP)

Memahami tokenomik CLAPCAT ($CLAP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $CLAP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CLAPCAT ($CLAP)

Berapakah nilai CLAPCAT ($CLAP) hari ini?
Harga langsung $CLAP dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $CLAP ke USD?
Harga semasa $CLAP ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CLAPCAT?
Had pasaran untuk $CLAP ialah $ 11.44K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $CLAP?
Bekalan edaran $CLAP ialah 794.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $CLAP?
$CLAP mencapai harga ATH sebanyak 0.00480693 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $CLAP?
$CLAP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $CLAP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $CLAPialah -- USD.
Adakah $CLAP akan naik lebih tinggi tahun ini?
$CLAP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $CLAPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
CLAPCAT ($CLAP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.