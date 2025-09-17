Clarity (CLARITY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00182209 24J Tinggi $ 0.00188815 Sepanjang Masa $ 0.0097587 Harga Terendah $ 0.00137342 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) +2.61% Perubahan Harga (7D) +13.94%

Clarity (CLARITY) harga masa nyata ialah $0.00187143. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLARITY didagangkan antara $ 0.00182209 rendah dan $ 0.00188815 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLARITY sepanjang masa ialah $ 0.0097587, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00137342.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLARITY telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +2.61% dalam 24 jam dan +13.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clarity (CLARITY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.59M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.74M Bekalan Peredaran 851.65M Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Clarity ialah $ 1.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLARITY ialah 851.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.74M.