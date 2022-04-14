Tokenomik Clarity (CLARITY)
The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities.
DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth.
By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business.
Clarity (CLARITY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Clarity (CLARITY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Clarity (CLARITY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Clarity (CLARITY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CLARITY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CLARITY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
