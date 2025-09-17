Clash of Lilliput (COL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.207409 $ 0.207409 $ 0.207409 24J Rendah $ 0.21943 $ 0.21943 $ 0.21943 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.207409$ 0.207409 $ 0.207409 24J Tinggi $ 0.21943$ 0.21943 $ 0.21943 Sepanjang Masa $ 5.12$ 5.12 $ 5.12 Harga Terendah $ 0.100384$ 0.100384 $ 0.100384 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +1.10% Perubahan Harga (7D) -6.85% Perubahan Harga (7D) -6.85%

Clash of Lilliput (COL) harga masa nyata ialah $0.210787. Sepanjang 24 jam yang lalu, COL didagangkan antara $ 0.207409 rendah dan $ 0.21943 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COL sepanjang masa ialah $ 5.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100384.

Dari segi prestasi jangka pendek, COL telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.10% dalam 24 jam dan -6.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clash of Lilliput (COL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.30M$ 17.30M $ 17.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 210.79M$ 210.79M $ 210.79M Bekalan Peredaran 82.07M 82.07M 82.07M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Clash of Lilliput ialah $ 17.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COL ialah 82.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.79M.