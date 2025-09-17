Lagi Mengenai COL

Clash of Lilliput Harga (COL)

Tidak tersenarai

1 COL ke USD Harga Langsung:

$0.210634
$0.210634$0.210634
+1.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Clash of Lilliput (COL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:26:35 (UTC+8)

Clash of Lilliput (COL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.207409
$ 0.207409$ 0.207409
24J Rendah
$ 0.21943
$ 0.21943$ 0.21943
24J Tinggi

$ 0.207409
$ 0.207409$ 0.207409

$ 0.21943
$ 0.21943$ 0.21943

$ 5.12
$ 5.12$ 5.12

$ 0.100384
$ 0.100384$ 0.100384

+0.06%

+1.10%

-6.85%

-6.85%

Clash of Lilliput (COL) harga masa nyata ialah $0.210787. Sepanjang 24 jam yang lalu, COL didagangkan antara $ 0.207409 rendah dan $ 0.21943 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COL sepanjang masa ialah $ 5.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100384.

Dari segi prestasi jangka pendek, COL telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.10% dalam 24 jam dan -6.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clash of Lilliput (COL) Maklumat Pasaran

$ 17.30M
$ 17.30M$ 17.30M

--
----

$ 210.79M
$ 210.79M$ 210.79M

82.07M
82.07M 82.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Clash of Lilliput ialah $ 17.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COL ialah 82.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.79M.

Clash of Lilliput (COL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Clash of Lilliput kepada USD adalah $ +0.00229511.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Clash of Lilliput kepada USD adalah $ +0.0419089242.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Clash of Lilliput kepada USD adalah $ +0.1647255296.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Clash of Lilliput kepada USD adalah $ +0.07653430182887338.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00229511+1.10%
30 Hari$ +0.0419089242+19.88%
60 Hari$ +0.1647255296+78.15%
90 Hari$ +0.07653430182887338+57.01%

Apakah itu Clash of Lilliput (COL)

An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Clash of Lilliput (COL) Sumber

Laman Web Rasmi

Clash of Lilliput Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Clash of Lilliput (COL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Clash of Lilliput (COL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Clash of Lilliput.

Semak Clash of Lilliput ramalan harga sekarang!

COL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Clash of Lilliput (COL)

Memahami tokenomik Clash of Lilliput (COL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token COL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Clash of Lilliput (COL)

Berapakah nilai Clash of Lilliput (COL) hari ini?
Harga langsung COL dalam USD ialah 0.210787 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa COL ke USD?
Harga semasa COL ke USD ialah $ 0.210787. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Clash of Lilliput?
Had pasaran untuk COL ialah $ 17.30M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran COL?
Bekalan edaran COL ialah 82.07M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) COL?
COL mencapai harga ATH sebanyak 5.12 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa COL?
COL melihat harga ATL sebanyak 0.100384 USD.
Berapakah jumlah dagangan COL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk COLialah -- USD.
Adakah COL akan naik lebih tinggi tahun ini?
COL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak COLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:26:35 (UTC+8)

Clash of Lilliput (COL) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.