Clashub (CLASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00106804 24J Tinggi $ 0.0010733 Sepanjang Masa $ 0.01936885 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) -0.52%

Clashub (CLASH) harga masa nyata ialah $0.00107029. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLASH didagangkan antara $ 0.00106804 rendah dan $ 0.0010733 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLASH sepanjang masa ialah $ 0.01936885, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLASH telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan -0.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clashub (CLASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 316.01K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 963.26K Bekalan Peredaran 295.26M Jumlah Bekalan 900,000,000.0

Had Pasaran semasa Clashub ialah $ 316.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLASH ialah 295.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 900000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 963.26K.