Claude (CLAUDE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00620805$ 0.00620805 $ 0.00620805 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) -1.40% Perubahan Harga (7D) -7.88% Perubahan Harga (7D) -7.88%

Claude (CLAUDE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLAUDE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLAUDE sepanjang masa ialah $ 0.00620805, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLAUDE telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -1.40% dalam 24 jam dan -7.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Claude (CLAUDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.92K$ 52.92K $ 52.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.92K$ 52.92K $ 52.92K Bekalan Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Jumlah Bekalan 999,661,871.820896 999,661,871.820896 999,661,871.820896

Had Pasaran semasa Claude ialah $ 52.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLAUDE ialah 999.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999661871.820896. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.92K.