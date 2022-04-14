Tokenomik Claude 2 (CLAUDE 2)
Claude 2 (CLAUDE 2) Maklumat
Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting.
Claude 2 (CLAUDE 2) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Claude 2 (CLAUDE 2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Claude 2 (CLAUDE 2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Claude 2 (CLAUDE 2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CLAUDE 2 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CLAUDE 2 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CLAUDE 2, terokai CLAUDE 2 harga langsung token!
CLAUDE 2 Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju CLAUDE 2? Halaman ramalan harga CLAUDE 2 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.