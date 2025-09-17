clBTC (CLBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 113,748 $ 113,748 $ 113,748 24J Rendah $ 118,192 $ 118,192 $ 118,192 24J Tinggi 24J Rendah $ 113,748$ 113,748 $ 113,748 24J Tinggi $ 118,192$ 118,192 $ 118,192 Sepanjang Masa $ 129,190$ 129,190 $ 129,190 Harga Terendah $ 51,493$ 51,493 $ 51,493 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +1.35% Perubahan Harga (7D) +4.56% Perubahan Harga (7D) +4.56%

clBTC (CLBTC) harga masa nyata ialah $117,559. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLBTC didagangkan antara $ 113,748 rendah dan $ 118,192 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLBTC sepanjang masa ialah $ 129,190, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 51,493.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLBTC telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +1.35% dalam 24 jam dan +4.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

clBTC (CLBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 911.30M$ 911.30M $ 911.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 911.30M$ 911.30M $ 911.30M Bekalan Peredaran 7.72K 7.72K 7.72K Jumlah Bekalan 7,723.217000000001 7,723.217000000001 7,723.217000000001

Had Pasaran semasa clBTC ialah $ 911.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLBTC ialah 7.72K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7723.217000000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 911.30M.