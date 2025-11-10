Clean Food Harga Hari Ini

Harga langsung Clean Food (CF) hari ini ialah $ 0.00186903, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CF kepada USD penukaran adalah $ 0.00186903 setiap CF.

Clean Food kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 164,475, dengan bekalan edaran sebanyak 88.00M CF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CF didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03350273, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00035995.

Dalam prestasi jangka pendek, CF dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +16.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Clean Food (CF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Bekalan Peredaran 88.00M 88.00M 88.00M Jumlah Bekalan 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

