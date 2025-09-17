Clicking Cat (CLICK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.53% Perubahan Harga (7D) +6.53%

Clicking Cat (CLICK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLICK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLICK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLICK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clicking Cat (CLICK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Bekalan Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Jumlah Bekalan 999,656,008.71077 999,656,008.71077 999,656,008.71077

Had Pasaran semasa Clicking Cat ialah $ 12.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLICK ialah 999.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999656008.71077. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.35K.