cLINK (CLINK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.468936 $ 0.468936 $ 0.468936 24J Rendah $ 0.480142 $ 0.480142 $ 0.480142 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.468936$ 0.468936 $ 0.468936 24J Tinggi $ 0.480142$ 0.480142 $ 0.480142 Sepanjang Masa $ 0.620778$ 0.620778 $ 0.620778 Harga Terendah $ 0.100686$ 0.100686 $ 0.100686 Perubahan Harga (1J) -0.53% Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) -0.07% Perubahan Harga (7D) -0.07%

cLINK (CLINK) harga masa nyata ialah $0.470494. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLINK didagangkan antara $ 0.468936 rendah dan $ 0.480142 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLINK sepanjang masa ialah $ 0.620778, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100686.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLINK telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan -0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cLINK (CLINK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 729.98K$ 729.98K $ 729.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 729.98K$ 729.98K $ 729.98K Bekalan Peredaran 1.55M 1.55M 1.55M Jumlah Bekalan 1,549,795.08603441 1,549,795.08603441 1,549,795.08603441

Had Pasaran semasa cLINK ialah $ 729.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLINK ialah 1.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1549795.08603441. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 729.98K.