Clip Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Clip Coin (CLIP) hari ini ialah --, dengan 4.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLIP kepada USD penukaran adalah -- setiap CLIP.

Clip Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,300.3, dengan bekalan edaran sebanyak 998.72M CLIP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLIP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00224728, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CLIP dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan -29.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Clip Coin (CLIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Bekalan Peredaran 998.72M 998.72M 998.72M Jumlah Bekalan 998,718,467.061667 998,718,467.061667 998,718,467.061667

Had Pasaran semasa Clip Coin ialah $ 12.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLIP ialah 998.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998718467.061667. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.30K.