CLIPPED Harga Hari Ini

Harga langsung CLIPPED (CLIPPED) hari ini ialah $ 0.00004125, dengan 4.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLIPPED kepada USD penukaran adalah $ 0.00004125 setiap CLIPPED.

CLIPPED kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 41,255, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CLIPPED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLIPPED didagangkan antara $ 0.00003994 (rendah) dan $ 0.00004511 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00069293, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002781.

Dalam prestasi jangka pendek, CLIPPED dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan -12.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CLIPPED (CLIPPED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.26K$ 41.26K $ 41.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.26K$ 41.26K $ 41.26K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

