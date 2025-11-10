Clippy PFP Cult Harga Hari Ini

Harga langsung Clippy PFP Cult (CLIPPY) hari ini ialah $ 0.0011862, dengan 10.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLIPPY kepada USD penukaran adalah $ 0.0011862 setiap CLIPPY.

Clippy PFP Cult kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,186,135, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M CLIPPY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLIPPY didagangkan antara $ 0.00093416 (rendah) dan $ 0.00128243 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03295325, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00022378.

Dalam prestasi jangka pendek, CLIPPY dipindahkan -5.44% dalam sejam terakhir dan +95.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,945,034.656744 999,945,034.656744 999,945,034.656744

Had Pasaran semasa Clippy PFP Cult ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLIPPY ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999945034.656744. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.19M.