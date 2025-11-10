BursaDEX+
Harga Clippy PFP Cult langsung hari ini ialah 0.0011862 USD.CLIPPY modal pasaran ialah 1,186,135 USD. Jejaki masa nyata CLIPPY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Clippy PFP Cult langsung hari ini ialah 0.0011862 USD.CLIPPY modal pasaran ialah 1,186,135 USD. Jejaki masa nyata CLIPPY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai CLIPPY

Maklumat Harga CLIPPY

Apakah CLIPPY

Laman Web Rasmi CLIPPY

Tokenomik CLIPPY

Ramalan Harga CLIPPY

Clippy PFP Cult Logo

Clippy PFP Cult Harga (CLIPPY)

Tidak tersenarai

1 CLIPPY ke USD Harga Langsung:

$0.00117996
+10.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Clippy PFP Cult (CLIPPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:52:08 (UTC+8)

Clippy PFP Cult Harga Hari Ini

Harga langsung Clippy PFP Cult (CLIPPY) hari ini ialah $ 0.0011862, dengan 10.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLIPPY kepada USD penukaran adalah $ 0.0011862 setiap CLIPPY.

Clippy PFP Cult kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,186,135, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M CLIPPY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLIPPY didagangkan antara $ 0.00093416 (rendah) dan $ 0.00128243 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03295325, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00022378.

Dalam prestasi jangka pendek, CLIPPY dipindahkan -5.44% dalam sejam terakhir dan +95.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Maklumat Pasaran

$ 1.19M
--
$ 1.19M
999.95M
999,945,034.656744
Had Pasaran semasa Clippy PFP Cult ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLIPPY ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999945034.656744. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.19M.

Clippy PFP Cult Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00093416
24J Rendah
$ 0.00128243
24J Tinggi

$ 0.00093416
$ 0.00128243
$ 0.03295325
$ 0.00022378
-5.44%

+10.43%

+95.02%

+95.02%

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Clippy PFP Cult kepada USD adalah $ +0.00011203.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Clippy PFP Cult kepada USD adalah $ +0.0012892255.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Clippy PFP Cult kepada USD adalah $ -0.0007249770.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Clippy PFP Cult kepada USD adalah $ -0.02411498076334609.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011203+10.43%
30 Hari$ +0.0012892255+108.69%
60 Hari$ -0.0007249770-61.11%
90 Hari$ -0.02411498076334609-95.31%

Ramalan Harga untuk Clippy PFP Cult

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CLIPPY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Clippy PFP Cult (CLIPPY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Clippy PFP Cult berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Clippy PFP Cult yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CLIPPY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Clippy PFP Cult Ramalan Harga.

Apakah itu Clippy PFP Cult (CLIPPY)

change your pfp to clippy and join the cult, reject corporations and bots and embrace tradition

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Clippy PFP Cult

Berapakah nilai 1 Clippy PFP Cult pada tahun 2030?
Jika Clippy PFP Cult berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Clippy PFP Cult berpotensi dan jangkaan ROI.
Clippy PFP Cult (CLIPPY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Clippy PFP Cult

