cliza (CLIZA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00700504$ 0.00700504 $ 0.00700504 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.71% Perubahan Harga (1D) -0.81% Perubahan Harga (7D) +1.12% Perubahan Harga (7D) +1.12%

cliza (CLIZA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLIZA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLIZA sepanjang masa ialah $ 0.00700504, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLIZA telah berubah sebanyak +2.71% sejak sejam yang lalu, -0.81% dalam 24 jam dan +1.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cliza (CLIZA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 705.99K$ 705.99K $ 705.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 812.53K$ 812.53K $ 812.53K Bekalan Peredaran 868.88M 868.88M 868.88M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa cliza ialah $ 705.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLIZA ialah 868.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 812.53K.