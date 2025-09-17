Cloak Network (CLOAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00301718 $ 0.00301718 $ 0.00301718 24J Rendah $ 0.00308021 $ 0.00308021 $ 0.00308021 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00301718$ 0.00301718 $ 0.00301718 24J Tinggi $ 0.00308021$ 0.00308021 $ 0.00308021 Sepanjang Masa $ 0.0095339$ 0.0095339 $ 0.0095339 Harga Terendah $ 0.00078944$ 0.00078944 $ 0.00078944 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) -11.58% Perubahan Harga (7D) -11.58%

Cloak Network (CLOAK) harga masa nyata ialah $0.00305456. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLOAK didagangkan antara $ 0.00301718 rendah dan $ 0.00308021 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLOAK sepanjang masa ialah $ 0.0095339, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00078944.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLOAK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan -11.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cloak Network (CLOAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 305.46K$ 305.46K $ 305.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 305.46K$ 305.46K $ 305.46K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Cloak Network ialah $ 305.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLOAK ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 305.46K.