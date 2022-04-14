Tokenomik Cloak Network (CLOAK)

Tokenomik Cloak Network (CLOAK)

Lihat cerapan utama tentang Cloak Network (CLOAK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Cloak Network (CLOAK) Maklumat

HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.

Laman Web Rasmi:
https://www.cloaknetwork.com

Cloak Network (CLOAK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cloak Network (CLOAK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 317.98K
$ 317.98K$ 317.98K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 317.98K
$ 317.98K$ 317.98K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0095339
$ 0.0095339$ 0.0095339
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0031798
$ 0.0031798$ 0.0031798

Tokenomik Cloak Network (CLOAK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cloak Network (CLOAK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CLOAK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CLOAK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CLOAK, terokai CLOAK harga langsung token!

CLOAK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CLOAK? Halaman ramalan harga CLOAK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.