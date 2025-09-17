Cloakcoin (CLOAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03405297 $ 0.03405297 $ 0.03405297 24J Rendah $ 0.03410619 $ 0.03410619 $ 0.03410619 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03405297$ 0.03405297 $ 0.03405297 24J Tinggi $ 0.03410619$ 0.03410619 $ 0.03410619 Sepanjang Masa $ 31.28$ 31.28 $ 31.28 Harga Terendah $ 0.00301783$ 0.00301783 $ 0.00301783 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +0.19% Perubahan Harga (7D) +0.19%

Cloakcoin (CLOAK) harga masa nyata ialah $0.03409152. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLOAK didagangkan antara $ 0.03405297 rendah dan $ 0.03410619 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLOAK sepanjang masa ialah $ 31.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00301783.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLOAK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cloakcoin (CLOAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 206.98K$ 206.98K $ 206.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 206.99K$ 206.99K $ 206.99K Bekalan Peredaran 6.07M 6.07M 6.07M Jumlah Bekalan 6,071,705.83146236 6,071,705.83146236 6,071,705.83146236

Had Pasaran semasa Cloakcoin ialah $ 206.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLOAK ialah 6.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6071705.83146236. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 206.99K.