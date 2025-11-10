CLONES Harga Hari Ini

Harga langsung CLONES (CLONES) hari ini ialah $ 0.00021089, dengan 5.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLONES kepada USD penukaran adalah $ 0.00021089 setiap CLONES.

CLONES kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 205,616, dengan bekalan edaran sebanyak 975.00M CLONES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLONES didagangkan antara $ 0.00019755 (rendah) dan $ 0.00021059 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00472169, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00018321.

Dalam prestasi jangka pendek, CLONES dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan -11.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CLONES (CLONES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 205.62K$ 205.62K $ 205.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 210.89K$ 210.89K $ 210.89K Bekalan Peredaran 975.00M 975.00M 975.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CLONES ialah $ 205.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLONES ialah 975.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.89K.