Tokenomik CloneX AI (CLX)

Lihat cerapan utama tentang CloneX AI (CLX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:20:39 (UTC+8)
USD

CloneX AI (CLX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CloneX AI (CLX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.79K
$ 5.79K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 26.21M
$ 26.21M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.09K
$ 22.09K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0307535
$ 0.0307535
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00014876
$ 0.00014876
Harga Semasa:
$ 0.00021988
$ 0.00021988

CloneX AI (CLX) Maklumat

Malicious actors now have voice cloning technology at their disposal to assist in impersonation. AI-generated voice clones are being used to impersonate executives and deceive employees into transferring funds or sharing sensitive information. For instance, fraudsters recently cloned a company director's voice in a $35 million bank heist.

That’s why here at Clonex, we’ve developed an AI-powered voice security platform designed to combat voice-based cyber threats. With instant voice cloning, 99.9% accurate clone detection, and advanced penetration testing, we help organisations strengthen their defenses against social engineering attacks, and prevent malicious actors from being able to deceive internal employees into believing a cloned voice, is a real one.

Laman Web Rasmi:
https://www.clone-x.com/
Kertas putih:
https://clonex.gitbook.io/clonex-documentation

Tokenomik CloneX AI (CLX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CloneX AI (CLX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CLX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CLX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CLX, terokai CLX harga langsung token!

CLX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CLX? Halaman ramalan harga CLX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

