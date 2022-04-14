Tokenomik CLOSED (CLOSED)
CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability.
The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community.
🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild.
🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support.
CLOSED (CLOSED) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CLOSED (CLOSED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik CLOSED (CLOSED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik CLOSED (CLOSED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CLOSED yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CLOSED yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CLOSED, terokai CLOSED harga langsung token!
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.