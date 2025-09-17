Cloudland (CLO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +3.25% Perubahan Harga (1D) +0.90% Perubahan Harga (7D) +5.81% Perubahan Harga (7D) +5.81%

Cloudland (CLO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLO telah berubah sebanyak +3.25% sejak sejam yang lalu, +0.90% dalam 24 jam dan +5.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cloudland (CLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 181.33K$ 181.33K $ 181.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 181.33K$ 181.33K $ 181.33K Bekalan Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cloudland ialah $ 181.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLO ialah 1.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 181.33K.