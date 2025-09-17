Clout (CLOUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) -1.51% Perubahan Harga (7D) +11.79% Perubahan Harga (7D) +11.79%

Clout (CLOUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLOUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLOUT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLOUT telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -1.51% dalam 24 jam dan +11.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clout (CLOUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K Bekalan Peredaran 998.90M 998.90M 998.90M Jumlah Bekalan 998,895,948.66114 998,895,948.66114 998,895,948.66114

Had Pasaran semasa Clout ialah $ 15.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLOUT ialah 998.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998895948.66114. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.83K.