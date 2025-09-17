ClownWorld (CLOWN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00138925$ 0.00138925 $ 0.00138925 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +17.85% Perubahan Harga (7D) +17.85%

ClownWorld (CLOWN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLOWN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLOWN sepanjang masa ialah $ 0.00138925, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLOWN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +17.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ClownWorld (CLOWN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Bekalan Peredaran 987.30M 987.30M 987.30M Jumlah Bekalan 987,304,371.0630821 987,304,371.0630821 987,304,371.0630821

Had Pasaran semasa ClownWorld ialah $ 11.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLOWN ialah 987.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987304371.0630821. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.14K.