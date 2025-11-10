Club Atletico Independiente Fan Token Harga Hari Ini

Harga langsung Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) hari ini ialah $ 0.03568079, dengan 6.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAI kepada USD penukaran adalah $ 0.03568079 setiap CAI.

Club Atletico Independiente Fan Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 51,311, dengan bekalan edaran sebanyak 1.44M CAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAI didagangkan antara $ 0.03561191 (rendah) dan $ 0.03809917 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 9.54, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02863941.

Dalam prestasi jangka pendek, CAI dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan +7.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.31K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 178.31K Bekalan Peredaran 1.44M Jumlah Bekalan 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Club Atletico Independiente Fan Token ialah $ 51.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAI ialah 1.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 178.31K.