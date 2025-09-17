CluCoin (CLU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

CluCoin (CLU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CluCoin (CLU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.99K$ 109.99K $ 109.99K Bekalan Peredaran 296.91T 296.91T 296.91T Jumlah Bekalan 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Had Pasaran semasa CluCoin ialah $ 32.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLU ialah 296.91T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0e+15. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.99K.