Clustr (CLUSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00312938 24J Tinggi $ 0.003228 Sepanjang Masa $ 0.184538 Harga Terendah $ 0.00270518 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) -0.39% Perubahan Harga (7D) -25.19%

Clustr (CLUSTR) harga masa nyata ialah $0.00318458. Sepanjang 24 jam yang lalu, CLUSTR didagangkan antara $ 0.00312938 rendah dan $ 0.003228 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CLUSTR sepanjang masa ialah $ 0.184538, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00270518.

Dari segi prestasi jangka pendek, CLUSTR telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, -0.39% dalam 24 jam dan -25.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Clustr (CLUSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.64M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.18M Bekalan Peredaran 516.13M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Clustr ialah $ 1.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CLUSTR ialah 516.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.18M.