Tokenomik Clustr (CLUSTR)

Lihat cerapan utama tentang Clustr (CLUSTR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Clustr (CLUSTR) Maklumat

Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity.

Laman Web Rasmi:
https://clustr.network/

Clustr (CLUSTR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Clustr (CLUSTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.50M
$ 1.50M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 516.13M
$ 516.13M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.91M
$ 2.91M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.184538
$ 0.184538
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00270518
$ 0.00270518
Harga Semasa:
$ 0.00291357
$ 0.00291357

Tokenomik Clustr (CLUSTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Clustr (CLUSTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CLUSTR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CLUSTR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CLUSTR, terokai CLUSTR harga langsung token!

CLUSTR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CLUSTR? Halaman ramalan harga CLUSTR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.