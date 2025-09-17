Lagi Mengenai CMX

CMX Agent Logo

CMX Agent Harga (CMX)

Tidak tersenarai

1 CMX ke USD Harga Langsung:

$0.00021681
$0.00021681$0.00021681
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat.
USD
CMX Agent (CMX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:58:08 (UTC+8)

CMX Agent (CMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00467669
$ 0.00467669$ 0.00467669

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+8.60%

+8.60%

CMX Agent (CMX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CMX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CMX sepanjang masa ialah $ 0.00467669, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CMX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +8.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CMX Agent (CMX) Maklumat Pasaran

$ 195.73K
$ 195.73K$ 195.73K

--
----

$ 216.81K
$ 216.81K$ 216.81K

902.75M
902.75M 902.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CMX Agent ialah $ 195.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CMX ialah 902.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 216.81K.

CMX Agent (CMX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CMX Agent kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CMX Agent kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CMX Agent kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CMX Agent kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Hari$ 0-22.46%
60 Hari$ 0-16.22%
90 Hari$ 0--

Apakah itu CMX Agent (CMX)

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran.

CMX Agent Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CMX Agent (CMX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CMX Agent (CMX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CMX Agent.

Semak CMX Agent ramalan harga sekarang!

CMX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CMX Agent (CMX)

Memahami tokenomik CMX Agent (CMX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CMX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CMX Agent (CMX)

Berapakah nilai CMX Agent (CMX) hari ini?
Harga langsung CMX dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CMX ke USD?
Harga semasa CMX ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CMX Agent?
Had pasaran untuk CMX ialah $ 195.73K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CMX?
Bekalan edaran CMX ialah 902.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CMX?
CMX mencapai harga ATH sebanyak 0.00467669 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CMX?
CMX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CMX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CMXialah -- USD.
Adakah CMX akan naik lebih tinggi tahun ini?
CMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:58:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.