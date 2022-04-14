Tokenomik CMX Agent (CMX)
CMX Agent (CMX) Maklumat
CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.
CMX Agent (CMX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CMX Agent (CMX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik CMX Agent (CMX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik CMX Agent (CMX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CMX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CMX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CMX, terokai CMX harga langsung token!
